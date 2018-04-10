Asena'ya eşi Hasan Dere, gittikleri bir restoranda sürpriz yaptı. Hasan Dere, tepsinin içinden önce lavaşları çıkarıp, ardından da sürpriz hediyesini açtı. Dere, tepsinin en altında duran gülü çıkarıp lavaşa sararak Asena'ya hediye etti.



Lavaşa sarılı gülü eline alan Asena, şaşkınlığını gizleyemezken, gülümsemesine de engel olamadı.

İşte o anlar: