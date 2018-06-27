Tarihin ilk uzay ülkesi olmayı hedefleyen Asgardia için başvurular devam ediyor. Yaklaşık 100 bin kişinin yaşayacağı Asgardia ülkesi Fransa'da düzenlenen bir etkinlikte tanıtılmıştı. Meteor, uzay çöpü ve diğer tehditlere karşı yeryüzünü korumaya çalışacak olan ve Türkiye'den de yüz binlerce başvurunun yapıldığı Asgardia nedir? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

ASGARDIA NEDİR?

İskandivav mitolojisinde "gökyüzü kenti" anlamına kelen Asgardia, Igor Ashurbeyli tarafından 12 Ekim 2016'da Paris Uzay Konferansı'nda açıklanmış bir uzay ülkesidir. Kendi internet sitesinden vatandaşlık için ücretsiz başvuru alan Asgardia, onaylanmış başvurular 100.000'e ulaştığı zaman resmi bir ülke olmak adına başvuru sağlanacağı açıklanmıştır.

Igor Ashurbeyli, Paris'te bir konferansta yaptığı konuşmasında Sputnik'in 60. yıl dönümünde uzaya fırlatılacak, Dünya'nın korunmasını, uzay teknolojilerine erişemeyenleri yasal çerçeveler içinde bu teknolojilerle buluşturmayı ve insanların huzur içinde yaşamasını amaç edinen uydu-ülke amacını taşıdığını belirtmiştir. Asgardia için vatandaşlık başvurularının da başladığı duyurulurken, proje lideri Igor Ashurbeyli, vatandaş olmak isteyen kişilerin yüzeydeki ülkelerine ait vatandaşlıklarından vazgeçmek zorunda olmayacaklarını söylemiştir.

Igor Ashurbeyli: "Fiziksel anlamda Asgardia vatandaşları Dünya’da bulunacaklar ancak sadece Dünya’nın başka bir ülkesinde yaşıyor olacaklar. Başvuru sayısı 100 bini geçtiği takdirde Birleşmiş Milletler'e devlet statüsü için de başvurabileceğiz.” açıklamasını yapmıştır.

Asgardia teknik anlamda bir Uluslararası Uzay İstasyonu’na benzeyecek olsa da ISS gibi yalnızca bir laboratuvar değil tıpkı Türkiye, ABD gibi bir ülke olmayı hedefliyor. Uluslararası yasaların böylesi bir duruma nasıl cevap vereceği konusunda ise net bir şey yok.

Planların bu anlamda kendilerini epey zorlayacağını kabul eden araştırmacı Ram Jakhu, yine de optimistik bir tavır sergileyerek, "Daha önce uzayda bir ülke kurmaya çalışan olmadı. Yani bu ilk olacak. Küçük bir yapı olarak başlayıp zamanla orada yaşayan, çalışan bir topluluk olmaya, bir millet olmaya başlayacağız." ifadelerini kullanıyor.

Örgütlenmesini tamamlayan Asgardia, Devlet Başkanı'nı da seçti. Başkanlığa seçilen Azeri iş insanı Igor Ashurbeyli ilk hedeflerinin tüm dünyaya internet yayını yapan uyduları Dünya yörüngesine yerleştirmek olduğunu ifade etti.

Bir meclisi, anayasası, bayrağı, milli marşı ve 200 binden fazla vatandaşı olan Asgardia da 22 bin 393 Türk Asgardialı var. İnternet üzerinden vatandaşlık başvurusu yapmak mümkün.