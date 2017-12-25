Asgari ücret
İş-Yaşam

Asgari ücret için tarih belli oldu! 2018 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Son Dakika

Son Dakika... Asgari ücret için tarih belli oldu

Asgari ücret zammı için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının 29 Aralık'ta yapılacağı açıklandı. 2018 asgari ücret zammı, bu toplantının ardından belli olacak.

25.12.2017 - 15:41 | Güncelleme:

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçinin bekleyişi sürüyor. Son dakika haberine göre, 2018 asgari ücret zammı için beklenen tarih belli oldu. Asgari ücretin ne kadar olacağı 29 Aralık'ta gerçekleşecek olan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından açıklanacak.

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak olan kararı bekliyor. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, konuk olduğu AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ücretlendirmenin de konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz, mevcut, aynı şekilde devam ettireceğiz, 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak" dedi.

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTISINDA NELER YAŞANDI?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantısını 22 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yaptı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan Komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti.

Toplantının açılışında konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri dışında işsizlik oranı, Türkiye'nin rekabet edebilirliği ve yatırımların da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

İşverenler olarak 100 liralık asgari ücret desteğinin 2018'de de devam etmesini istediklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

"100 liranın verilmemesi demek mevcut asgari ücret maliyetlerinin yüzde 6 artması demek. 2018 yılında hedeflenen enflasyonu dikkate aldığımızda bir açmazdayız. Bugün Kalkınma Bakanının hazırladığı raporu tekrar gözden geçireceğiz, ona göre son toplantıda gerekli düşüncelerimizi söyleyeceğiz."

Koç, bir basın mensubunun, "Türk-İş'in beklentisini yüksek mi buldunuz?" sorusu üzerine, "Çok yüksek. Şöyle söyleyeyim, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Bey'in geçen hafta açıkladığı rakam, net asgari ücretin yüzde 35 artışı demektir. Biz, Türk işvereni olarak 2015 sonunda yapılan artıştan dolayı hala iş yerlerimizde sorunlarımızı gideremedik. Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil." dedi.

"NET 1893 LİRA 90 KURUŞLUK TEKLİFİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da asgari ücret artışında resmi ve objektif verilerin dikkate alınması gerektiğini ifade ederek Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan bir kişinin asgarigeçim tutarının da bu verilerden olduğunu dile getirdi.

Beklenen enflasyonun değil gerçekleşen enflasyonun asgari ücret üzerinde etkili olduğunu dile getiren Irgat, "Enflasyon, yüzde 10'un üzerinde. Bu mevcut asgari ücretin yüzde 2 değer kaybettiği anlamına geliyor. Hayatın gerçekleri yani çalışanların enflasyonunu belirleyen kalemler dikkate alındığında enflasyon oranının daha da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı Türk-İş olarak net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizin arkasındayız." diye konuştu.

TOPLANTI 1 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Konuşmaların ardından toplantıya basına kapalı olarak devam edildi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma Genel Müdürü Önder ise şu bilgileri verdi:

"Bugünkü toplantıda işveren tarafının taleplerini, Kalkınma Bakanlığının analizlerini dinledik. Bakanlık olarak bazı verileri paylaştık. Geldiğimiz noktada her iki tarafın da taleplerini aldık. Biz bunları değerlendireceğiz, işçi ve işveren tarafları da değerlendirecektir. Bu ayın son haftasında Bakanlığımızdaki toplantıyla rakamı açıklayacağız."

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Yorumlar 69
  • Misafir 1 saat önce
    Minimum 1700 tl olmalı.
  • Misafir 1 saat önce
    Istanbulda 2500 olmali kira 1000 zatn bide yas cikti 40 is bulmak imkansiz lanet olsun nasil gelisti ulke yalannnn
  • Misafir 1 saat önce
    Önemli olan ekonomiyi düzeltmek asgari ücrete Zamdan sonra herşey zamlanıyor maliyet artışından dolayı devletin asgari ücretten vergi almayarak işverenede sahip çıkarak ortayı bulması en usulünde karar olacaktır
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