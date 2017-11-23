Asgari ücret için TİSK'ten çağrı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Aralık ayının ilk haftasında yapılacak toplantılarda işçi ve işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Asgari ücret kararı 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Bakanlıktaki toplantının ardından Türk-İş ve TİSK'in ev sahipliğinde de toplantılar yapacak Komisyon, son toplantısını aralık ayı bitmeden Bakanlıkta yaparak 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

SENDİKALAR NE İSTİYOR?

Asgari ücret masasında işçileri temsil eden Türk-İş, yıl sonu enflasyon oranı ile bir işçinin net yaşam maliyetini gündeme getirecek. İşverenleri temsil eden TİSK ise devletin işverenlere işçi başına verdiği aylık 100 liralık asgari ücret desteğinin 2018'de devam ettirilmesini isteyecek.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, 2018 yılı asgari ücret tespit çalışmalarında enflasyonun tek belirleyici olmaması gerektiği vurgulayarak, "İşsizlik oranları, verimlilik artışı, küresel, ekonomik ve siyasi gelişmeler, ekonomik riskler, rekabet gücü gibi belirleyici diğer değişkenler de dikkate alınmalıdır." dedi.

Geçen yıl yüzde 30'luk asgari ücret artışının etkilerinin işletme dengeleri üzerindeki etkisinin halen devam ettiğini ve asgari ücretin son iki yılda toplamda yüzde 48 arttığını hatırlatan Önen, asgari ücret seviyesinin ülkenin rekabet gücü açısından da değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Önen, ekonominin dinamiklerine ilişkin objektif ve sorumlu tutumu sürdürme ilkesi ile hareket ettiklerini ifade ederek, asgari ücretin siyasetin konusu yapılmaması gerektiğine inandıklarını söyledi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET BİN 404 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Kapıcılarda ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 2 BİN LİRA OLSUN ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, asgari ücret üzerindeki verginin kaldırılması ile bu rakama ulaşılabileceğini ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu, 2 bin lirayı yüksek bulanlardan ise bir ay asgari ücretle geçinmelerini istedi.

EN BÜYÜK ZAM GEÇEN SENE YAPILDI

Asgari ücrete son yıllarda en büyük zam geçtiğimiz yıl yüzde 29.32 ile yapılmış ve asgari ücret 1404 TL'ye çıkmıştı. Asgari ücrete son 10 yılda gelen zammın ortalaması ise yüzde 12 olarak gerçekleşti.