"Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu, gündemden düşmüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istedi. Asgari ücret zammı toplantısında Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk zam teklifi askıda kalmıştı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TEKLİF

Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son haftaya girilirken, çalışanlar ücretlerine yapılacak zammın miktarını merakla beklemeye başladı.

Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifini "çok yüksek" bulan TİSK, gerekçe olarak hükümetin 100 liralık asgari ücret desteğini yeni yılda kendilerine vermemesini gösterdi.

İşverenlerin, söz konusu desteğin kesilmesinin ücret maliyetlerini yüzde 6 arttıracağı yönündeki iddiaları, 100 liralık bu desteği ücret pazarlığının odak noktasına oturttu.

Gelinen noktada, hem Türk-İş hem de TİSK asgari ücrete yapılacak zam miktarını etkileme niteliğine sahip desteğin yeni yılda da devam etmesini istiyor.

TİSK asgari ücret desteğinin tüm iş yerlerine verilmesini talep ederken, Türk-İş sadece sendikal örgütlülüğün olduğu iş yerlerine bu desteğin sağlanmasından yana tutum sergiliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI O TARİHTE BELLİ OLACAK

Çeşitli mesleklerde asgari ücret maaşla çalışan milyonlarca işçinin merakla beklediği 2018 asgari ücret zammı için artık sona geliniyor. Önümüzdeki yıl ne kadar maaş alacaklarını heyecanla bekleyen işçiler, geçtiğimiz günlerde yapılan üç Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nı da yakından takip etti ancak asgari ücret görüşmelerinin yapıldığı toplantılar sonrası karar çıkmadı.

Dün yaşanan gelişmeyle dördüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın 29 Aralık Cuma günü yapılacağı duyuruldu. Böylece milyonlarca asgari ücretle çalışan işçi, 29 Aralık'ta yapılacak toplantı sonrasında 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olduğunu öğrenecek.

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ ( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi ) Brüt Ücret 1777,50 Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 Gelir Vergisi Matrahı 1510,88 Gelir Vergisi 226,63 Damga Vergisi 13,49 Kesintiler Toplamı 506,75 Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) 133,31 NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz) 1404,06

TÜİK BİR KİŞİNİN ASGARİ GEÇİM TUTARINI PAYLAŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapılmıştı.

Bu toplantıya başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip, yine ülkemiz için ortak bir zeminde, ortak sonuçla mutabık olacağımızı umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un ikinci toplantısı ise 15 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti.

Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili veriler sunduğu bu toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir kişinin asgari geçim tutarının bin 893 lira 90 kuruş olduğunu Komisyonla paylaşılmıştı.

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