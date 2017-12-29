"Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu, bugün artık netlik kazanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret için teklifini sunmuştu. Bugün gerçekleşecek Asgari ücret zammı toplantısında Türk-İş'in "Asgari ücret bin 893 lira 90 kuruş olmalı" zam teklifi nasıl cevap bulacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLUYOR

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti bugün yapacağı toplantıyla belirleyecek.

Yaklaşık 6 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezi'nde, üçüncü toplantısını 22 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak.

İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği yarınki toplantıda belirlenecek yeni asgari ücret kamuoyuyla paylaşılacak.

Halen brüt bin 777 lira, net bin 404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkata alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net bin 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.

Hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etti. DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklandı.

- "Rakamı yüksek bulan bir ay bu ücretle geçinsin"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milyonlarca çalışanın gözünün kulağının yeni asgari ücret rakamında olduğunu belirterek, emekçilerin beklentilerini boşa çıkartmama gayretini gösterdiklerini bildirdi.

Yeni yılda asgari ücretin net bin 893 lira 90 kuruş olması yönündeki tekliflerinde ısrar ettiklerini vurgulayan Atalay, "Net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizin 1 lira bile altını kabul etmemiz mümkün değil. Bunun altındaki rakam hem bizim hem de milyonlarca çalışan ve aileleri için hayal kırıklığı olacaktır." dedi.

Atalay, hükümetin 2018 programında, 2017'de net asgari ücrette yüzde 2,5 oranında reel gerileme olduğu tespitine yer verildiğine işaret ederek, "İşverenin övünerek bahsettiği 2017 yılının asgari ücret rakamının hali ortada. Zaten hatırlanacağı gibi Türk-İş olarak biz bu rakama muhalefet etmiştik. Net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizde ısrarcıyız. Her kim bu rakamı yüksek buluyorsa, buyursun bu ücretle bir ay geçinsin." ifadelerini kullandı.

- Asgari ücret için hemfikir oldular

Bu rakam üzerine Türk-İş Genel Başkanı Atalay, düzenlediği basın toplantısında, "Bizim resmi talebimiz, 2018 yılında net bin 893 lira 90 kuruş. Bu rakamı bize versinler, hemen buna imza atalım." diyerek tekliflerini kamuoyuna duyurmuştu.

Üçüncü toplantıda Türk-İş'in bu teklifini "çok yüksek" olarak nitelendiren TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin yılın tamamı yerine altışar aylık dilimler halinde belirlenmesini talep etmişti.

Gelinen noktada yeni asgari ücret rakamı üzerinde anlaşamayan işçi ve işveren temsilcileri hükümetin işverenlere verdiği 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda sendikal örgütlülüğün olduğu işyerlerinde devam etmesi konusunda ise hemfikir.

- Asgari ücret

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere, 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanarak, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2017 ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ ( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi ) Brüt Ücret 1777,50 Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 Gelir Vergisi Matrahı 1510,88 Gelir Vergisi 226,63 Damga Vergisi 13,49 Kesintiler Toplamı 506,75 Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) 133,31 NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz) 1404,06

Mevcut asgari ücret net bin 404 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

TÜİK ASGARİ GEÇİM TUTARINI AÇIKLAMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapılmıştı.

Bu toplantıya başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip, yine ülkemiz için ortak bir zeminde, ortak sonuçla mutabık olacağımızı umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un ikinci toplantısı ise 15 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti.

Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili veriler sunduğu bu toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir kişinin asgari geçim tutarının bin 893 lira 90 kuruş olduğunu Komisyonla paylaşılmıştı.

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