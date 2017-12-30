Haberturk.com Mehmet Kılıç

2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret 199 TL'lik artışla net 1603 lira oldu. Herkesin merak etttiği "2018 asgari ücret ne kadar oldu" sorusu artık cevap bulmuş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2018 asgari ücret zam oranını yüzde 14,2 olarak duyurdu ve asgari ücretin 1 Ocak 2018'den itibaren net bin 603 lira olacağını belirtti. Öte yandan asgari ücretin brüt ücreti ise 2 bin 29 lira olarak açıklandı.

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretin 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Görüşmelerine 1 Aralık 2017 tarihinde başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda 29 Aralık 2017 tarihinde 4. kez toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık yaptı.

Toplantı salonunda komisyon üyeleri ile birlikte açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, yeni asgari ücret rakamını uzun süren müzakere sürecinin ardından belirlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren böylesi önemli bir konuda görüşmelerimizi büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptığımızı da buradan belirtmek istiyorum. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak çoğunluk kararıyla belirlendi. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 gibi mevcut enflasyon üzerinde bir ücret seviyesi belirlemiş durumdayız. Ben bu rakamın tüm emekçilerimize, tüm işçilerimize, işverenlerimize, çalışma hayatımızın ilgili taraflarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu belirlediğimiz yüzde 14,2'lik artışla birlikte son üç yıldır asgari ücrette toplam yüzde 52 oranında da bir artış yapmış olduğumuzun da altını çizmek istiyorum."

“ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK”

İşverenlere yönelik asgari ücret desteğinin 2016'da başlatıldığını, bu uygulamaya bu yılda devam edildiğini anımsatan Sarıeroğlu, desteğin 2018 yılında da sürdürüleceğini aktardı.

Sarıeroğlu, "Her zaman altını çizdiğimiz bir nokta var, Sayın Başbakanımız da geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Hiçbir zaman asgari ücrette popülizm malzemesi olarak görmedik. Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, çalışanlarımızın hak ettiği payı alması her zaman temel önceliğimiz oldu. İşverenlerimizin de rekabet gücünü korumak önceliklerimiz arasında oldu. Bu yüzden bu rakamımızın hem işçi kesimi hem işveren kesimi açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Gelinen noktanın olumlu olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, 2018 yılının ülkeye, çalışanlara ve tüm vatandaşlara hayırlar getirmesini diledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirerek, "Büyüme yüzde 11 ise, bu rakam ne ? Ankara'da oturanların vicdanı yok. Biz asgari ücreti net 2 bin lira yapacağız" dedi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Adana İl Kongresi'ne katıldı. Mevcut İl Başkanı Aydan Barut ile CHP Adana eski milletvekili Sedat Doğan'ın aday olduğu kongrede konuşan Kılıçdaroğlu, 2019'un çok önemli olduğunu hatırlatıp, destek istedi. Asgari ücretin 1603 lira, evli 3 çocuklu işçinin eline geçecek paranın ise 1709 lira olacağını belirten Kılıçdaroğlu, hükümete eleştirilerde bulundu. CHP iktidarında asgari ücretin net 2 bin lira olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:



"Asgari ücret net 2 bin lira olsun' dedik. 'Net 2 bin lira olursa asgari ücretli ailemiz borç harç, kıt kanaat geçimini sağlar' dedik. Maden yüzde 11 büyüme var, verdiğin rakam ne o zaman ? Evli 3 çocuk sahibi işçinin eline net 1709 lira geçecek. Ankara'da oturan beylere soruyorum. Siz 1709 lira ile geçinebiliyor musunuz? Sizler binlerce para alıyorsunuz, asgari ücretliye gelince evli 3 çocuklu aileye 1709 lira ile geçin diyorsunuz. Otobüse binecek para lazım, çocuğunu okula gönderecek para lazım. Ankara'da oturanların vicdanı yok. Asgari ücret 1500 lira olmalı dediğimizde 'Parayı nerden bulacaksın?' dediler. Sen her türlü lüksü yaşarsın asgari ücretliye gelince parayı nerden bulacaksın diyeceksin. Ağalardan beylerden keseceğim asgari ücretliye net 2 bin lira vereceğim. Sözüm söz."

Türk-İş: Asgari ücrete muhalefet ediyoruz

Bakan Sarıeroğlu'nun asgari ücreti açıkladıktan sonra söz alan Türk-İş temsilcisi Nazmi Irgat "Türk-İş olarak TÜİK'in açıkladığı 1893 rakamını ifade ettik. Anayasamızın belirlediği esaslar ve yönetmelikler doğrultusunda bir işçinin bir günlük maliyetinin objektif kriterler esas alınarak belirleneceğini düşünüyoruz. Bu yüzden de TÜİK'in rakamını duyurduk. Rakamsal olarak beklentimizi karşılamadığı için muhalefet ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz." diyerek asgari ücrete tepki gösterdiklerini belirtti.

2018 Asgari Ücret Hesaplama

Asgari Ücret 2018 Yasal Kesintileri

(01.01.2018 - 31.12.2018) Brüt Ücret 2.029,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08 TL Gelir Vergisi 258,76 TL Damga Vergisi 15,40 TL Kesintiler Toplamı 578,59 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 152,21 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 1.603,12 TL

Asgari Ücret 2018 AGİ Dahil Ne Kadar?

Medeni Durum Aylık Tutar AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 1.603,12 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.633,57 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.656,40 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.679,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 1.709,67 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.603,12 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.625,95 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.648,79 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.679,23 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 1.694,45 TL AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 1.709,67 TL

İşverene Maliyeti 2018

Asgari Ücret 2.029,50 TL SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 314,57 TL İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 40,59 TL İşverene Toplam Maliyeti 2.384,66 TL



Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra net asgari ücret tutarları şu şekildedir;

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