Asgari ücret zammı için milyonlarca işçinin bekleyişi sona erdi. Asgari ücret ile çalışan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren 2018 yılı asgari ücret zammı, an itibarıyla belli oldu. İşte 2018 asgari ücret zammı...
2018 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?
Geçtiğimiz günlerde yapılan 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrasında da asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında karar çıkmamış ve milyonlarca işçi bugün gerçekleştirilen 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı için bekleyişe geçmişti.
Bugün yapılan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası 2018 asgari ücret zammı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında asgari ücret net 1603 TL olarak belirlendi. Brüt ücret 2029 TL olarak açıklandı
Asgari ücret böylelikle bir önceki yıla göre 199 TL zamla yüzde 14,2 artmış oldu. Karar çoğunlukla alınırken Türk-İş karara muhalefet şerhi koydu.
Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.
2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?
|2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ
|( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi )
|Brüt Ücret
|1777,50
|Sigorta Primi İşçi Payı
|248,85
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
|17,78
|Gelir Vergisi Matrahı
|1510,88
|Gelir Vergisi
|226,63
|Damga Vergisi
|13,49
|Kesintiler Toplamı
|506,75
|Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)
|133,31
|NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz)
|1404,06
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