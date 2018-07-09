Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor... Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2018 de özel sektörde istihdam sağlayıcılarına verilecek olan asgari ücret tutarının belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Peki asgari ücret destek tutarı ne kadar olacak? Bakanlar Kurulu kararında hangi açıklamalara yer verildi? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI NE KADAR OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre 2018 yılında özel sektörde istihdam sağlayanlara verilecek olan asgari ücret destek tutarı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre destek tutarının esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL, desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edildi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici maddesinin fıkrası kapsamında prime esas kazanç tutarı özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde 180 lira olarak uygulanacağı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile duyurulmuş oldu. Yapılacak olan asgari ücret destek tutarı ise 2018 Ocak ile Eylül dönemlerini kapsayacak.