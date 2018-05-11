Çalışma saatleri haftalık olarak hesaplanır. Hatta çalışma saatleri ve iş günleri o kadar önemlidir ki çalışanın izin almadan 2 gün üst üste işe gitmemesi ve bunun için geçerli bir sebebi olmaması durumu ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan bir davranış olarak kabul edilir ve işveren işçiyi bu sebeple işten çıkarabilir.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ

Haftalık çalışma saatleri, Türkiye’de maksimum 45 saat olarak yasa kapsamında yer alıyor. Bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünür. Yani haftada 5 gün çalıştığınızı varsayarsak günlük çalışma saatiniz 9 saattir. Gece çalışanlar ise 7,5 saat çalışır. Dünya'da ise çalışma saatleri değişkenlik göstermektedir. Avustralya'da 38-46 saat, Fransa'da 35 saat, Almanya'da 38 saat, İngiltere'de maksimum 48 saat, İtalya'da 40 saattir.

4857 YASALI İŞ KANUNA GÖRE ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Kanunu'nda çalışma saatleri meslek gruplarına göre de ayrılmıştır. İşte kanunundaki ilgili bölüm;

- "Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.

-Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir.Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz.

- Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

- Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir"

ÖĞLE ARASI KAÇ DAKİKADIR

Çalışanların günlük ortalama 9 saatlik mesai yaptığı Türkiye'de öğle araları hakkında bilgi sahibi olan çalışan sayısı azdır. Kanuna göre; eğer işçi 7.5 saatten fazla çalışılıyor ise, ara dinlenmesi en az bir saat olmalıdır. Ayrıca günde 7.5 saat çalışan işçinin ara dinlenmesinin de yarım saat olması gerektiği kanunda belirtiliyor. Bu sürenin üzerinde ara dinlenmesi kullandırmak ise işverenin inisiyatifindedir.

FAZLA MESAİDEN ARA DİNLENMEYİ ÇIKARIN

Fazladan çalıştığınız süreler için hesap yapacaksanız dinlenme molaları bu hesaba katılmamalıdır. Örneğin 09:00-21:00 saatleri arası çalışıyor ve günde toplam 1.5 saat ara dinlenmesi kullanılıyor ise günlük çalışma süresi 12 saat değil, 10.5 saattir.