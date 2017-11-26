Asgari ücrette yeni gelişmeler

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2 yıldır uygulanan çalışan başına 100 TL'lik asgari ücret desteğini sonlandıracaklarını açıklamıştı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortak bir açıklama yapmış ve 100 TL’lik desteğin “sürdürülebilir istihdam” için gerekli olduğunu belirtmişti.



"Asgari ücret 2018 yılında kaç lira olarak?" tartışmaları devam ederken, TİSK Başkanı Kudret Önen bu taleplerini “Önümüzdeki günlerde yapılacak 2018 yılı asgari ücret tespit çalışmalarında enflasyon tek belirleyici olmamalı, işsizlik oranları, verimlilik artışı, küresel, ekonomik ve siyasi gelişmeler, ekonomik riskler, rekabet gücü gibi belirleyici diğer değişkenler de dikkate alınmalıdır” sözleriyle dile getirmişti.



Kulislerde ise 2018 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 7’in asgari ücret görüşmelerinde belirleyici olabileceği konuşuluyor.

Hürriyet

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Asgari ücret 2018 yılında kaç lira olarak

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