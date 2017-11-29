Asgari ücretteki artış beklentileri karşılamalı

HaK-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, asgari ücretin çalışana verilecek en düşük ücret olduğunu belirterek, bu özelliğiyle diğer ücretler için belirleyici olduğunu söyledi.

Asgari ücretin milyonlarca çalışanı yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Toruntay, başlayacak asgari ücret görüşmeleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Öncelikle Asgari Ücret Tespit Komisyonunda tek bir konfederasyonun tüm işçileri temsil ettiği yapıyı doğru bulmuyoruz. Asgari ücret gibi milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir konuda masada sadece Türk-İş'in işçileri temsil etmesi işverenlerin işine geliyor. Üç büyük işçi konfederasyonunun birlikte görüşmelere katılması işçilerin elini güçlendirir."

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN HARCAMASINA GÖRE BELİRLENMELİ

Toruntay, asgari ücrette yapılan artışların 2016 yılı dışında enflasyon ya da enflasyonun birkaç puan üzerinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hatırlanacağı üzere 2015'te bin lira olan asgari ücret 2016'da bin 300 liraya yükseltilmişti. Bunun dışında adeta enflasyon oranındaki artışlarla artırılan bir asgari ücret söz konusu oldu hep. Bugün geldiğimiz noktada asgari ücrette enflasyonun birkaç puan üzerindeki artışların kabul edilebilir bir tarafı yok. Asgari ücretteki artış çalışanların beklentilerini karşılamalı. Asgari ücret, çalışanların huzur ve refah içerisinde yaşayacağı bir seviyeye çıkartılmalı."

Yeni asgari ücretin dört kişilik bir ailenin harcamaları dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Toruntay, "Ülkenin kaynakları bence daha yüksek bir asgari ücreti ödemeye yeterli. Sorun kamunun kaynaklarıyla ilgili değil bazı işverenlerin zihniyetinden kaynaklı. Çünkü hep daha fazla kar istiyorlar." diye konuştu.

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