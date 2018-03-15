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Graham eşini iyi bir öpüşme için eğittiğini ve büyük gelişme kaydettiğini açıklamıştı. Ünlü model kahkahalar eşliğinde, “Çok kötü ve yarım yamalaktı. Ancak şimdi gerçekten iyi öpüşüyor. Eskiden ne kadar kötü olduğunu unuttum bile” ifadelerini kullanmıştı.