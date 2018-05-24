Ashton Kutcher’dan gorillere 4 milyon dolar!

ABD’li aktör Ashton Kutcher, dünyaca ünlü televizyon programcısı Ellen DeGeneres’in sabah programına katılarak sunucuya muhteşem bir jest yaptı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kutcher, DeGeneres’in eşi Portia de Rossi tarafından kurulan doğal yaşam vakfı “Ellen Degeneres Wildlife Fonu”na Ripple adlı uluslararası kripto para birimi aracılığıyla 4 milyon dolar aktardı.

Program sırasında Kutcher, Madonna’nın menajerliğini üstlenen iş ortağı Guy Oseary ile gorilleri kurtarmak için 4 milyon dolar bağışladıklarını açıklayarak bu konuda duyarlı olan izleyicileri de teşvik etti.

Çarşamba günü yayınlanan programda, DeGeneres ile çok yakın arkadaş olduğu bilinen 40 yaşındaki aktör, “Ellen benden asla böyle bir yardımda bulunmamı istemedi.

Eşi Portia da öyle. Ancak ben ve Guy, bu işte payı- mız olsun istedik” açıklamasında bulundu. DeGeneres ise “Bu benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Vakfımızın da bu zamana kadar aldığı en büyük bağış” diyerek arkadaşına teşekkür etti

ÜNLÜ KOMEDYEN ALİ DEDE'NİN VİDEOSUNU PAYLAŞTI!