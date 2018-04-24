Aşı sayesinde dünyada her yıl 3 milyon ölüm engelleniyor!

Dünya Sağlık Örgütü her yıl Nisan ayının son haftası olarak belirlenen Aşı Haftası’nda, sağlık personelinin duyarlılıklarının ve toplumun aşılama ve aşı ile önlenebilir hastalıklar konusundaki farkındalığının arttırılması konusunda etkinlikler düzenleniyor. Aşı Haftası kapsamında gerçekleştirilen basın buluşmasında Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

AŞI KARŞITI SÖYLEMLER TOPLUM SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR

3 MİLYON ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ BÖYLE ENGELLENİYOR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan; 2003 yılından bu yana aşılanmanın önemine dikkat çekmek amacıyla Nisan ayının son haftasının Aşı Haftası olduğunu belirtti.

Ceyhan, dünyada şu ana kadar gerçekleştirilmiş 10 büyük keşif arasında yapılan ankette aşının birinci sırada yer aldığına dikkat çekerek “Aşılanma sayesinde birçok hastalık artık görülmüyor. Aşılamayı ortadan kaldırdığınızda bu hastalıklar tekrar görülmeye başlar” dedi. Toplum sağlığını korumanın en ucuz yolu olduğunun ve ne kadar çok kişi aşılanırsa korumanın o kadar çok artacağının altını çizen Mehmet Ceyhan, grip aşısı ile 1 hayatı kurtarmanın bedeli 140, pnömokok aşı ile bir hayatı kurtarmanın bedeli ise 2200 dolar olduğunu belirtti.

"ÇOCUĞUNA AŞI YAPTIRMAYAN AİLE SAYISI 23 BİNE ÇIKTI, BÖYLE DEVAM EDERSE SALGIN PATLAYABİLİR"

Ceyhan sözlerini, aşı sayesinde dünyada 3 milyon çocuğun ölümünün engellediğinin ve düzenli aşılama ile her yıl 2 milyon çocuğun daha hayatının kurtulabileceğini, eğer aşılama olmazsa her yıl Türkiye’de 14.296 çocuğu kaybedeceğimizi söyleyerek sözlerini tamamladı.