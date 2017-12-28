Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın daha önce üretici maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla dile getirdiği “aşı ve küpe ücretlerinin kaldırılacağı” yönündeki açıklaması doğrultusunda ilk adım atıldı.
Buna göre Bakanlık personeli veteriner hekimlerin aşı ve küpe uygulama hizmetleri karşılığında üreticilerden alınan ücretler yeniden belirlendi. Daha önce 25 kuruş ile 2,50 lira arasında değişen aşılama ve küpeleme ücretleri 1 kuruşa düşürüldü.
Bakanlık, bu doğrultuda kamuoyunda aşı ve küpe ücreti olarak bilinen “Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzu” karşılığı uygulama ücreti olarak 1 Ocak 2018'den itibaren 1 kuruş alınması hususunda 81 il müdürlüğüne gerekli yazıyı gönderdi.
Öte yandan söz konusu ücretlerin tamamen kaldırılması amacıyla mevzuat değişikliği çalışması sürdürülüyor. Bakanlık, veteriner hekimlerin, aşı ve küpe uygulaması hizmetleri karşılığında farklı şekilde ücretlendirilmesi konusunda da bir çalışma yapıyor.
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda hayvanlara uygulanan aşı ve küpe uygulamaları için hayvan sahipleri ya da bakıcılarından ücret alınmasına ilişkin maddeler yer alıyor. Söz konusu mevzuat ile bu ücretin miktarının belirlenmesi yetkisi de Bakanlıkta bulunuyor.
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