Edirne'de emekli kursiyerler, Osmanlı'dan kaçırılarak yurtdışındaki müzelere götürülen çinilerin aslına benzerlerini yapıp, bu toprakların motiflerini canlı tutuyor.

Kursiyerler, haftanın 5 günü kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çini çalışmaları yapıyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan çalışmalar yaptığını söyledi.

Edirne'de bu amaçla açılan Edirnekari ve çini kurslarının devam ettiğini belirten Hacıoğlu, "Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatarak ve yaşayarak gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Edirne çinimize ait motifler değişik camilerimizde, Osmanlı Sarayı'nda bulunmaktadır. Osmanlı'nın son dönemindeki gerek camilerdeki çiniler, gerekse saraydaki çiniler kaçırılarak yurtdışına götürülmüştür. Osmanlı saray mutfağından alınan bazı çiniler Almanya'da Frankfurt Müzesi'nde bulunmaktadır." diye konuştu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çini Öğretmeni Işıl Talaşmanlı da çoğunluğu emeklilerden oluşan çini sevdalısı 13 kursiyerin gelecek kuşaklara kültür mirası hazırladığını ifade etti.

Osmanlı ve Edirne'ye ait desenler ile Osmanlı'dan kaçırılarak yurtdışındaki müzelere götürülen çinileri çalıştıklarını anlatan Talaşmanlı, Selimiye Camisi, Muradiye Camisi ve Edirne Sarayı çinilerinden örnekleri, tabak, vazo, şekerlik gibi objelerde sunduklarını kaydetti.

Talaşmanlı, şubat ayından bu yana 100 çini obje üretiklerini ve üretmeye devam ettikleriyle sergi açmayı planladıklarını kaydetti.

OSMANLI ÇİNİLERİ AVRUPA'DA

Emekli öğretmen Firuzan Barın, 5 yıldır çini sanatı seramik şekillendirme ile ilgilendiğini belirtti.

Osmanlı motifi çinileri yaptıkları ürünlerle yeniden canlandırarak gelecek kuşaklara aktaracaklarını vurgulayan Barın, "Özellikle Edirne'ye ait olan çiniler Rusya müzelerinde, St Petersburg Müzesi'nde, Almanya'da Frankfurt Gewerbe Müzesi'nde, İngiltere'de Londra müzelerinde, Fransa'da Paris Müzesi'nde hatta İspanya'daki müzelerde dahi bizim çinilerimizin taşınmış örnekleri var. Muradiye Camisi'ndeki bazı çinilerin Fransa'ya taşındığını ve oradaki müzelerde görebiliyoruz." şeklinde konuştu.

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