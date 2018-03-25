Reyhanlılı, 4 büyük aileden oluşan Tayy Aşireti, uzun konvoy eşliğinde Türk bayrakları ile Cinderes kasabasını gören Reyhanlı’daki Davutpaşa Mahallesi’nde bulunan Bayrak Tepe’ye geldi.

DHA'nın haberine göre, burada toplanan aşiret üyeleri adına konuşan Mustafa Hambolat, Afrin'i asıl sahiplerine teslim eden TSK'ya saygı duyduklarını göstermek için etkinliği gerçekleştirdiklerine söyledi.

"ZAFERİ HEP BİRLİKTE KUTLUYORUZ"

Hambolat, “TSK’nın ÖSO ile gerçekleştirilen bu harekattaki zaferi hep birlikte kutluyoruz ve ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Ey bu topraklara düşmüş toprak olmuş asker, gökten ecdadın inse bu mübarek alnı değer. Allahtan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin acılarını, sıkıntılarını paylaşıyor, o şehitlerimizi kendi evlatlarımız olarak görüyor ve onları ebediyete kadar içimizde yaşatıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu vatan için canını feda eden insanları Allah rahmetle cenneti alaya layık görsün rabbim" dedi.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık grup, okunan Kuranı Kerimin'in ardından şehitler için dua etti. Aşiret üyeleri, daha sonra toplanarak davul zurna eşliğinde halay çekti. Etkinliğin sonunda zafer Zeytin Dalı Harerakı için kurban kesildi.

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