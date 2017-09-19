Kanser dünya genelinde en önde gelen ölüm nedenlerinden biri ve dünya nüfusunun yedide biri obez. Araştırmacılar, bu iki sağlık problemi arasındaki bağlantıyı yıllardır araştırıyorlar.

Obezite cerrahisinden sonra kanser oranlarında artış olduğu yönündeki iddialara karşı çıkışıyla dikkat çeken Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Üstün, obezite ve kanser ilişkisi hakkında şunları kaydediyor: “Halen obezitenin kansere nasıl yol açtığı konusunda tartışmalar sürse de, çalışmalar obezitenin kanser riskini arttırmadaki rolünün düşündüğümüzden daha fazla olduğunu gösteriyor. Kısacası, vücut kitle indeksiniz arttıkça, kötü huylu bir tümör yüzünden ölme riskiniz de artıyor. Bu bağlantı artık çok net.”

OBEZİTE VE HORMON BAĞIMLI TÜMÖRLER

Obezitenin kadınlarda ne gibi riskler taşıdığı hakkında Murat Üstün şunları belirtiyor: “Kadınlarda aşırı kilo alımı, özellikle göbek çevresinde toplanan yağlar rahim kanseri riskini artırıyor. Kilodaki her 0.1 ünite artış kanser riskini %21 artırıyor. Menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda meme kanseri riski her 5 kiloyla birlikte yüzde 11 artıyor.”

OBEZİTE VE SİNDİRİM SİSTEMİ TÜMÖRLERİ

Obezitenin erkekler açısından riskleri hakkında ise Murat Üstün şunları söylüyor: “Erkeklerde aşırı kilo alımının kalın barsak, rektum ve safra yolları kanseri oranlarını artırdığı biliniyor. Ancak halen obezitenin bu kanser türlerini hangi mekanizmayla etkilediği net olarak bilinmiyor.”

Obezite cerrahisi nasıl etkiliyor?

Obezitenin sağlığı kötü yönde etkilediğini kanıtlayan sayısız araştırmanın mevcut olduğunu ifade eden Murat Üstün, “Morbid obez olarak nitelendirilen grupta yaşam tarzı değişiklikleri, egzersiz, sağlıklı diyet aşırı yağ kütlesinden kurtulmak için yeterli olmuyor. İsveç Obezite Araştırması, 2000’den fazla hastanın 20 yıldan uzun süre izlenmesi sonucunda obezite cerrahisinin özellikle kadınlarda kanser riskini dramatik olarak azalttığını gösterdi. Buna karşın, obezite cerrahisinin kanser oranlarını arttırdığı ile ilgili ciddi bir tek çalışma yok. Varolan birkaç çalışma da, hastaların yıllardır obez oldukları ve buna bağlı kanser risklerinin artmış olduğu gerçeğini gözardı ediyor” bilgisini veriyor.

Obezite cerrahisi ve kanser ilişkisi hakkında bilimsel olmayan görüşlerin dolaşımda olduğunu kaydeden Murat Üstün, “Türkiye’de söz konusu birkaç çalışmayı kullanarak “Obezite cerrahisi pankreas kanseri riskini arttırıyor” şeklinde sansasyonel çıkışlar yapan meslekdaşlarımız da, bahsedilen çalışmalardaki hastaların zaten kanser riskini arttıran faktörler olan obezite, kronik alkol ve sigara kullanımı ve pankreatit geçmişi gibi faktörleri yok sayarak doğrudan obezite cerrahisini sorumlu tutuyorlar. Oysa bu artıştan bahseden çalışmanın kendisi bile obezite cerrahisi hastalarında değil, ülser nedeniyle ameliyat edilen hastalarda yapılmış” görüşünü savunuyor.

Obezitenin en az 11 kanser türünde ciddi artışa yol açtığının kanıtlandığını vurgulayan Murat Üstün, obezite cerrahisinin obeziteye uzun vadeli bir çözüm sunarak bu oranları düşürdüğünün altını çiziyor. Üstün, bilimsel gerçekler bu yöndeyken, “Obezite cerrahisi kanser riskini arttırıyor” algısı yaratmanın desteksiz bir ifade olduğunu ileri sürüyor.