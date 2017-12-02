Aşırı sağcı AfD'ye protesto: Çok sayıda yaralı var!

24 Eylül'de Almanya'da yapılan genel seçimlerde 11.5 oranında oy alarak federal mecliste 80 sandalye kazanan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti'nin (AfD) parti kongresi için Hannover'i seçmesi protestoları da beraberinde getirdi.

516 AfD'li delegenin bir araya geldiği olağan kongre için Almanya'nın farklı yerlerinden Hannover'e gelen AfD karşıtları, polisin kurduğu barikatları aşmak için direnirken polis de tomalardan su sıkarak eylemcileri uzaklaştırmaya çalıştı. Eylemler yüzünden şehirde birçok cadde trafiğe kapatılırken Hannover'in birçok noktasında polisle eylemciler arasında çatışmalar yaşandı.

Sabah 07.00'den itibaren başlayan olaylarda çok sayıda gösterici yaralandı. Havanın soğuk oluşu ve tomalarla su sıkılmasına rağmen eylemlerinden vazgeçmeyen eylemciler, çöp konteynerlerini yakarak hem ısınıyor hem de eylemlerinin devam ettiriyor.

almanya

Hannover

afd

almanya için alternatif partisi

eylem

protesto

gösteri