"Ter bezlerinin patofizyolojisi ve sempatik uyarımı normal, el-ayak-yüz ve koltuk altında oluşan aşırı terlemeler tek başına gözlense de genellikle birden fazla bölge etkilenmiştir" diyen Doç. Dr. Ertan Aydın, ”Erken çocukluk veya adölasan çağda bulgu vermeye başlar. Primer fokal hiperhidrozis tanısı altta yatan bir hastalığa bağlı olmaksızın en az 6 aydır mevcut olan fokal aşırı terleme, ailesel benzer şikayet öyküsü olması, başlama yaşını 25’ten küçük olması, bilateral ve simetrik terleme, haftada en az bir kez aşırı terleme atağı olması, terlemenin günlük yapılan aktivitelere engel olması, terlemenin uyku sırasında kaybolması" dedi.
"ERKEN ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BULGULAR BAŞLAR"
İHA'nın haberine göre; terlemenin vücudumuzun iç ve dış uyaranlara karşı cevabı sonucu gelişen fizyolojik bir süreç olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ertan Aydın, vücut ısısı arttığında uyarılan ter bezleri yoluyla cilt üzerinde serinletici etkisi olan sıvı salındığının ve insan vücudunda 1,5- 4 milyon arasında bulunan ter bezlerinin özellikle yüz, koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanında daha yoğun olarak bulunduğunu söyledi. Ter bezlerinin patofizyolojisi ve sempatik uyarımı normal olduğu ifade eden Dr. Ertan Aydın, "El-ayak-yüz ve koltuk altında oluşan aşırı terlemeler tek başına gözlense de genellikle birden fazla bölge etkilenmiştir. Erken çocukluk veya adölasan çağda bulgu vermeye başlar. Gece terlemesi yoktur. Primer fokal hiperhidrozis tanısı altta yatan bir hastalığa bağlı olmaksızın en az 6 aydır mevcut olan fokal aşırı terleme, ailesel benzer şikayet öyküsü olması, başlama yaşını 25’ten küçük olması, bilateral ve simetrik terleme, haftada en az bir kez aşırı terleme atağı olması, terlemenin günlük yapılan aktivitelere engel olması, terlemenin uyku sırasında kaybolması" ifadelerini kullandı.
"HASTA AYNI GÜN TABURCU"
Aşırı terleme bazen yayın hastalıkların belirtisi de olabiliyor. Enfeksiyonlar, endokrin bozukluklar, nörolojik bozukluklar, ilaçlar, malign hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, zehirlenmeler ve alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi hastalıklar aşırı terleme belirtisi gösterebiliyor. Tedavinin altta yatan hastalığa göre değiştiğini ifade eden Doç. Dr. Ertan Aydın, fokal aşırı terlemede ise hastanın şikayetlerine ve hastalığın şiddetine göre uygulanabilen medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunduğunu anlattı.
Açık ameliyata göre endoskopik cerrahide kanama, ağrı, cerrahi kesi izi ve yatış süresinin daha kısa olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Aydın, aynı seansta iki taraflı olarak yapılmasının en büyük avantaj olduğunu belirtti.
Hastanın aynı gün içinde taburcu olabildiğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Ertan Aydın, "Operasyon sonrası olası komplikasyonlar; pnömotoraks/hemotoraks, gözkapağında düşüklük, şilotoraks, atelektazi, aşırı kuruluk, bradikardi, kompansatuar hiperhidrozistir. Endoskopik torakal sempatektomi ise fokal aşırı terlemesi bulunan hastalar için güvenli, konforlu ve kesin tedavi yöntemidir" diyerek açıklamasına son verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.