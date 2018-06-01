Balkan Savaşları döneminde Abdurrahman Sipahioğlu ile evlenen Ayşe Aşman’ın 106 yıllık gelinliği ve mantosu, Samsun Kent Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Gelinliğin hikâyesini anlatan Kent Müzesi Sorumlusu Sanat Tarihçisi Nilgün Sarıçoban, “Ayşe Aşman’ın gelinliği ve mantosu, müzemizde sergilenmek üzere torunu Nazan Türkel tarafından bağışlanmış olup Mübadele Bölümü’nde halkın ziyaretine açılmıştır.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre çift, 1933 yılında Makedonya’dan önce İstanbul, sonra da Samsun’a göç etmiş. Memleketlerindeki dağın adını yani Pelister soyadını almışlar. Bu çok özel gelinlik ve mantoyu, herkesin görmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

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