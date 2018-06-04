Hürriyet'in haberine göre, Bebek’teki bir mekanda yaklaşık 2 saat görüşme yapan şarkıcı, çıkışta proje hakkında detay vermedi.



Boz, “Son dönemde aşk var mı?” sorusunu ise gülerek cevapsız bıraktı.

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