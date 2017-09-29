Aşk ve Mavi 34. bölüm fragmanı! Aşk ve Mavi'nin yeni bölümünde neler yaşanacak?

Oyuncu kadrosunda Emrah, Burcu Kıratlı ve Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı Aşk ve Mavi, 34. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, merakla "Aşk ve Mavi 34. bölümünde neler yaşanacak?" diye araştırıyor. İşte Aşk ve Mavi 34. bölüm fragmanı ve özeti...

AŞK VE MAVİ 34. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla ekrana gelen Aşk ve Mavi, 34. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Peki Aşk ve Mavi'nin 34. bölümünde neler yaşanacak?

İşte Aşk ve Mavi 34. bölüm fragmanı ve özeti...

Cemal, Servet'in teklifini kabul eder ve onun yardımıyla Fatma'nın bebeğini çalar. Bebeğinin öldüğünü düşünen Fatma yıkılır. Servet'in bebekleri değiştirdiğinden şüphelenen hastane yönetimi kadını işten atar.

Servet, Cemal'den iş konusunda yardım ister. Refika, Cemal'in ısrarı ile konakta işe başlayan Servet hakkında araştırma yapmaya karar verir. Hastaneye gittiğinde korkunç gerçeği öğrenir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Aşk ve Mavi'nin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 33. bölümünde;

Teknedeki kazanın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Cemal hâlâ bulunamamıştır. Göreçkiler, Cemal için gıyabi cenaze töreni düzenlemeye karar verirler. Mavi, konağın merdivenlerinden düşünce bebeğini kaybetmiştir.

Ali, bir yandan yıkılan Mavi'ye destek olurken bir yandan da abisi Cemal'den gelecek umutlu haberi beklemektedir.

Aşk ve Mavi