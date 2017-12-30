Aşk ve Mavi dizisi 47. bölümü ile ATV'de ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Mavi ile Ali konaktan ayrıldı ve kendilerine yeni bir hayat kurmaya başladı. Son bölümü seyreden izleyiciler, Aşk ve Mavi'nin yeni bölümünü merak ederken, dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Aşk ve Mavi 48. bölüm fragmanı ve 47. son bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 48. BÖLÜM FRAGMANI

ATV'de yayınlanan başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi 47. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünün ardından izleyiciler, yeni bölümde neler yaşanacağını araştırmaya başladı. Aşk ve Mavi dizisinin 48. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Aşk ve Mavi 48. yeni bölüm fragmanı;

AŞK VE MAVİ 48. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AŞK VE MAVİ 47. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mavi ve Ali, konaktan ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kurmaya karar verirler. Mavi, Hasibe'yi de yanlarına alır.

Refika bu duruma çok bozulsa da, Hasibe'nin Mavi ve Ali'nin yanında yaşamasına karşı koyamaz.

Faysal, Pembe'nin de yardımıyla Göreçkiler'i bitirecek planın son aşamasına gelmiştir. Ali, başlarına geleceklerden habersiz, Faysal'a bilgi uçuran kişiyi bulmaya çalışmaktadır.

AŞK VE MAVİ DİZİSİ HAKKINDA

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.

Aşk ve Mavi

Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı

Aşk ve Mavi son bölüm

Aşk ve Mavi 47. bölüm

Aşk ve Mavi 48. bölüm fragmanı

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