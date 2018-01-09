Başrollerinde Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Birgül Ulusoy, Osman Karakoç ve Uğur Uzunel gibi isimlerin rol aldığı Aşk ve Mavi dizisi 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Aşk ve Mavi 48. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 48. BÖLÜM FRAGMANI

Aşk ve Mavi 48. yeni bölümü ile 12 Ocak Cuma 20:00'de ATV'de yayınlanacak!

AŞK VE MAVİ 47. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mavi ve Ali, konaktan ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kurmaya karar verirler. Mavi, Hasibe'yi de yanlarına alır. Refika bu duruma çok bozulsa da, Hasibe'nin Mavi ve Ali'nin yanında yaşamasına karşı koyamaz.

Faysal, Pembe'nin de yardımıyla Göreçkiler'i bitirecek planın son aşamasına gelmiştir. Ali, başlarına geleceklerden habersiz, Faysal'a bilgi uçuran kişiyi bulmaya çalışmaktadır.

Aşk ve Mavi

Aşk ve Mavi 48. yeni bölüm

Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı

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