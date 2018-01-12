Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen 48. bölüm sonrasında merakla beklenmeye başladı. Dizinin sona eren bölümü sonrasında yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, "Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı" ve "Aşk ve Mavi 49. bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı. Peki Aşk ve Mavi 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.
AŞK VE MAVİ 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Oyuncu kadrosunda Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal ve Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı Aşk ve Mavi, ekrana gelen 48. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin sona eren 48. bölümünün ardından yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, "Aşk ve Mavi 49. yeni bölüm fragmanı" aramasını yapmaya başladı.
Ali ve Mavi'nin aşk hikayesini konu edinen Aşk ve Mavi'nin 49. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.
AŞK VE MAVİ 48. BÖLÜM
Refika ve Fazıl'ın 50. evlilik yıl dönümleridir. Faysal'ın şirketin çoğunluk hisselerini ele geçirmiş, Fazıl, bu durumu Refika'ya nasıl açıklayacağını düşünmektedir. Ali, her şeye rağmen ayakta kalmaya ve şirket için doğru hamleler yapmaya çalışmaktadır.
Ancak Faysal, tüm bunları engelleyerek, şirketi batırmayı istemektedir. Şirkete ait tüm malları satışa çıkaran Faysal, konağı da ortağına sattığını söyler. Herkes bu ortağın kim olduğunu merak etmektedir.
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