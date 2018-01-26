Yeni bölümü bu akşam yayınlanacak Aşk ve Mavi'de heyecan dorukta. Mavi, Cemal'e yardım etmek için Ali'nin çok kızacağı bir hamle yapar. Pembe'nin intikam planı tıkırında. Pembe aileye çok büyük bir darbe daha vuruyor ve konağı ateşe veriyor.

AŞK VE MAVİ 50. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

"Ailemizden uzak dur!"

Göreçkiler, Refika'dan gelecek umutlu haberi beklerken, Cemal, annesinin tedavisi için gerekli parayı bulmaya çalışmaktadır. Mavi, bunu öğrenince yardımcı olmak ister ve Ali'nin çok kızacağı bir hamle yapar. Ali, ailesini yeniden umutlandıracak bir iş girişiminde bulunur. Aile, mutlulukla yeni işi kutlarken Pembe, onlara bir darbe daha vurmaya karar verir.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Göreçkiler, Faysal'a yardım eden kişinin Pembe olduğunu öğrenirler. Herkes büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Hasibe'nin de her şeyden haberi olduğunu öğrenen Mavi, kız kardeşine ve annesine büyük bir öfke duyar.

Göreçkiler, beş parasız sokakta kalmışlardır. Birgül'ün yardımıyla bir gecekonduya taşınırlar. Göreçkiler, yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalışırken, Pembe, konakta Göreçkiler'e ait ne var ne yoksa sokağa atar.

Refika, kendisi için çok kıymetli bir eşyasını almaya gittiğinde Pembe korkunç bir şey yapar.

Aşk ve Mavi

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