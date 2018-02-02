Aşk ve Mavi 51. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Aşk ve Mavi'de dükkanın kundaklanmasının etkileri sürerken, Ali ile Faysal arasında da ipler iyice geriliyor. Faysal, Ali'yi hapse attıracak bir plan yapıyor. Mavi, Faysal'ın yanına gidip bu işten çevirmeye çalışırken durumu öğrenen Ali sinirden deliye dönüyor. İşte Aşk ve Mavi 51. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

AŞK VE MAVİ 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ali, dükkanın kundaklanmasından Faysal'ı sorumlu tutar. Adamın evine gider ve Faysal'a saldırır. Buna çok sinirlenen Faysal, Ali'yi içeri attıracak bir plan yapar. Pembe, İsmet'in Gülsüm'le gezip tozmasına çok bozulur. Ona hala aşık olduğunu anlar ve İsmet'e konağa dönmesi için bir teklif yapar. Mavi, Faysal'dan şikâyetini geri çekmesini istemek için otele gelir. Bu durumu öğrenen Ali, deliye döner.

AŞK VE MAVİ 50. SON BÖLÜM ÖZETİ

Göreçkiler, Refika'dan gelecek umutlu haberi beklerken, Cemal, annesinin tedavisi için gerekli parayı bulmaya çalışmaktadır. Mavi, bunu öğrenince yardımcı olmak ister ve Ali'nin çok kızacağı bir hamle yapar. Ali, ailesini yeniden umutlandıracak bir iş girişiminde bulunur. Aile, mutlulukla yeni işi kutlarken Pembe, onlara bir darbe daha vurmaya karar verir.

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