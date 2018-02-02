Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Dizinin sona eren 51. bölümü sonrasında yeni bölüm ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde "Aşk ve Mavi 52. bölüm fragmanı" ve "Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı. Peki Aşk ve Mavi 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

AŞK VE MAVİ 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi, 51. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin sona eren 51. bölümü sonrasında da yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı.

Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 52. bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, internette "Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı" ve "Aşk ve Mavi 52. bölüm fragmanı" aramalarını yapıyor.

Ali ve Mavi'nin aşk hikayesini konu edinen Aşk ve Mavi dizisinin 52. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı kısa süre içinde yayınlanacak ve izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

AŞK VE MAVİ 51. BÖLÜM

Ali, dükkanın kundaklanmasından Faysal'ı sorumlu tutar. Adamın evine gider ve Faysal'a saldırır. Buna çok sinirlenen Faysal, Ali'yi içeri attıracak bir plan yapar. Pembe, İsmet'in Gülsüm'le gezip tozmasına çok bozulur.

Ona hala aşık olduğunu anlar ve İsmet'e konağa dönmesi için bir teklif yapar. Mavi, Faysal'dan şikâyetini geri çekmesini istemek için otele gelir. Bu durumu öğrenen Ali, deliye döner.

AŞK VE MAVİ OYUNCU KADROSU

Emrah - Ali karakteri

Burcu Kıratlı - Mavi karakteri

Işıl Yücesoy - Refika karakteri

Kenan Bal - Fazıl karakteri

Cüneyt Mete - Cemal karakteri

Ayşegül Ünsal - Hasibe karakteri

Birgül Ulusoy - Birgül karakteri

Alayça Öztürk - Safiye karakteri

Osman Karakoç - İlyas karakteri

Uğur Uzunel - İsmet karakteri

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