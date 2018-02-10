Aşk ve Mavi 53. yeni bölüm fragmanı dizinin yeni bölümüyle ilgili ipuçları elde etmek isteyen izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Aşk ve Mavi'de Pembe annesi ile yaşadığı gerilimd4en zararlı çıkacağa benziyor. Mavi ile Ali ise ayrılık noktasına geldi. İşte Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Boşanmak istiyorum!"

AŞK VE MAVİ 52. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali oyuna geliyor!

Mavi, Faysal'dan Ali'yle ilgili şikayetini geri almasını isteyecekken Ali gelir. Kocasının salıverildiğini gören Mavi çok sevinir ancak Ali, Mavi kendisini dinlemeyip Faysal'dan yardım istemeye gittiği için çok kızgındır. İkili kavga ederler. Mavi evi terk edip annesinin gecekondusuna yerleşir. Safiye arkadaşı Seher'in ön ayak olmasıyla pazarcılığa başlar. Refika komadan çıkar.

Son yaşanan olayların hiçbirini hatırlamamaktadır. Doktorun stresten uzak durması gerek tavsiyesiyle Göreçkiler fakirleştiklerini Refika'dan saklamaya karar verirler. Refika'ya hala zenginlermiş gibi rol yaparlar. Mavi'ye aşık olduğunu fark eden Faysal, kızı Ali'den koparmak için Pembe'den yardım ister. Pembe Faysal'a yardım etmek için kolları sıvar. Hasibe ise İsmet'i eve döndürmenin yollarını aramaktadır. İsmet, Pembe'ye öyle bir oyun oynar ki kız bütün Ürgüp'e rezil olur. İsmet'i boşanmaktan vazgeçiremeyen Pembe, intikam için tüm Göreçkiler'i şoke edecek bir şey yapar.

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