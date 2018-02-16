Aşk ve Mavi 54. yeni bölüm fragmanı dizi biter bitmez izleyici tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Aşk ve Mavi’de Ali ile Mavi arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ali’nin başlattığı kolye krizinde Mavi, Ali’den boşanmak istediğini söylüyor. Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar…

AŞK VE MAVİ 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk ve Mavi’nin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından izleyiciler heyecanla yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz Aşk ve Mavi 54. yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz, haberimizden izleyebilirsiniz.

AŞK VE MAVİ 53. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Bana dünyaları verseler nafile, kalp gözüm başkasına kör..."

Mavi'nin kolyesinin Faysal'ın evinde çıkması Ali'yi yıkmıştır. Ali, Mavi ve Faysal arasında bir ilişki olduğunu düşünüp çılgına döner. Mavi'yle kavga ederler. Artık zengin olmadıklarını ve ellerindeki her şeyi Faysal'a kaptırdıkları gerçeğiyle yüzleşen Refika, bu durumu atlatmaya çalışırken ailesine de bu gerçeği sakladıkları için çok kızgındır. Ali, Mavi'ye haksızlık ettiğini düşünerek, onunla konuşmak üzere Hasibe'nin evine gitmeye karar verir ama beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

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