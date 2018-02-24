Aşk ve Mavi 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk ve Mavi son bölümüne Ali ile Mavi arasında boşanma aşamasına gelen gerginlik damga vurdu. Ali, kendini Mavi’ye affettirmek için her yolu denedi. Peki Mavi, Ali’yi affetti mi? Pembe ile İsmet arasında ise yakınlaşma başlar. Peki Aşk ve Mavi 55. yeni bölüm fragmanında neler olacak? İşte detaylar…

AŞK VE MAVİ 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞK VE MAVİ 54. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mavi, Ali'ye boşanmak istediğini söylemiştir. Ali, kendini affettirmek için çabalasa da Mavi'yi bu kararından vazgeçiremez. Pembe, İsmet'e yakınlaşabilmek için bir plan yapar.

Göreçkiler'in evine giderek Faysal'a karşı mahkemede tanıklık yapacağını söyler. Pembe'nin bu teklifi İsmet'i ona yakınlaştırır. Servet, Ürgüp'ü terk etme planları yaparken Cemal'i yine tehdit edip para ister.

Cemal istediğini vermeyince bildiklerini Safiye'ye anlatacağını söyler. Cemal'in az zamanı vardır ve parayı bulmazsa Safiye, Demirhan'ın kendi bebeği olmadığını öğrenecektir.

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