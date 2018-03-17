Aşk ve Mavi 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Oyuncu kadrosunda Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal ve Birgül Ulusoy gibi isimlerin yer aldığı Aşk ve Mavi dizisi, ekrana gelen 57. bölümüyle nefes kesti. Dizinin sona eren 57. bölümü sonrasında da yeni bölüm fragmanı izleyicilere sunuldu. İşte Aşk ve Mavi 58. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

AŞK VE MAVİ 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aşk ve Mavi'nin yayınlanan 58. yeni bölüm fragmanında Demirhan krizi yaşanıyor. Demirhan'ı Safo'nun kaçırdığını söyleyen Cemal, ev halkını şoka uğratıyor. Mavi, "Sadece iki gün Ali. Safiye Abla nasıl bize acımadıysa, biz de ona acımayacağız." sözleriyle büyük dikkat çekiyor. Öte yandan dizinin yeni bölüm fragmanının son sahnesinde Demirhan'ın yangının ortasında kaldığı görülüyor. İşte Aşk ve Mavi 58. yeni bölüm fragmanı;

AŞK VE MAVİ 57. BÖLÜM ÖZETİ

Cemal'in Servet'le iş birliği yaparak Demirhan'ı Fatma'dan çaldığı ortaya çıkar. Fazıl, Cemal'e karşı çok öfkelidir. Cemal'i evden kovar. Cemal'in bebeği çalması Mavi ve Ali'nin arasını da açar.

Mavi, eve dönmekten vazgeçer. Fatma, bebeğine kavuştuğu için çok mutludur. Ama bu mutluluk uzun sürmez. Safiye, Demirhan'ı geri alabilmek için bir plan yapar.

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