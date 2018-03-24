Aşk ve Mavi 58. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı yayınlandı! birçok gelişmenin yaşandığı Aşk ve Mavi 58. bölümü sonrasında yayınlanan yeni bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte Aşk ve Mavi 59. yeni bölüm fragmanı ve 58. bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞK VE MAVİ 58. BÖLÜM ÖZETİ

Safiye Demirhan'ı kaçırıp bağ evine saklanır. Fatma oğlunun kaybolmasının acısıyla yıkılır. İki aile her yerde Safiye'yle Demirhan'ı ararken Ali onları bulur. İsmet'e hamile olduğunu söyleyen Pembe bu yalanı çok uzun süre saklayamayacaktır.

İsmet'in doktora gitmesiyle gerçek ortaya çıkar. Bu arada Faysal, Ali'nin Demirhan'ın yerini bildiği halde söylemediği bilgisini Mavi'ye verir. Ali'nin yalanı yüzünden yıkılan Mavi ve ailesi bağ evine gittiklerinde dehşete düşerler. Demirhan'ın içinde olduğu kulübe yanmaktadır.

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