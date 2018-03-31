Ali ile Mavi'nin aşk hikayesini konu edinen Aşk ve Mavi dizisi, 59. bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Dizinin sona eren 59. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Aşk ve Mavi 60. yeni bölüm fragmanı ve 59. bölüm özeti...

Aşk ve Mavi 60. yeni bölüm fragmanı;

AŞK VE MAVİ 60. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AŞK VE MAVİ 59. BÖLÜM ÖZETİ

Safiye'nin bebeği bıraktığı kulübe yanar. Bebeğin öldüğünü sanan Fatma ve Safiye yıkılırlar.

İtfaiye gelip yangını söndürdüğünde Demirhan'ın içeride olmadığı anlaşılır. Demirhan, kayıptır. Mavi, yengesinin yerini sakladığı için Demirhan'ın kaybolmasından Ali'yi sorumlu tutar.

Ali'ye çok kızgındır ve boşanma davası açar. Ali, itiraz etmez ve Mavi'nin getirdiği belgeleri imzalar. Başta Ali ve Cemal olmak üzere herkes Demirhan'ı aramaktadır. Safiye, yıllar önce Refika'nın yaşadığı konakta hizmetçilik yapan Elmas'tan yardım ister.

Elmas'ın ortaya çıkması Refika'yı rahatsız eder. Refika, yıllar önce gizlenmiş sırların ortaya çıkmasından endişe etmektedir. Mavi, Ali'yi affedip boşanma davasını geri çekmeye karar verdiğinde karşısına Faysal çıkar. Mavi'ye korkunç bir teklifte bulunur.

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