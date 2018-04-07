Aşk ve Mavi 60. son bölümüyle Atv'de seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde, Faysal'ın teklifi karşısında çaresiz durumda kalan Mavi, Ali'den boşanmak istediğini söylüyor. Ali çok üzülürken Mavi'nin bir şeyler sakladığını düşünüyor. Dizinin son bölüm final sahnesinin ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. İşte Aşk ve Mavi 61. yeni bölüm fragmanı ve 60. son bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞK VE MAVİ 61. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

AŞK VE MAVİ 60. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mavi'nin, Faysal'ın teklifini kabul etmekten başka bir şansı yoktur. Faysal, Mavi'yi çaresiz durumda bırakmıştır. Mavi, Ali'ye gider ve boşanmakta kararlı olduğunu söyler. Ali, çok üzülür. Mavi'nin söylemediği bir şeyler olduğunu düşünmektedir ama Mavi, Faysal'ın teklifinden hiç söz edemez.

Başta Demirhan olmak üzere tüm sevdiklerinin hayatı söz konusudur. Adliye çıkışında Ali son kez Mavi'yle konuşmak için Hasibe'nin evine geldiğinde gördüğü şeye inanamaz.

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