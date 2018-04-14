Aşk ve Mavi 62. yeni bölüm fragmanı, sona eren 61. bölüm sonrasında yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan bölümle ilgili birçok detay yer alıyor. İşte Aşk ve Mavi 62. yeni bölüm fragmanı ve 61. son bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞK VE MAVİ 61. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mavi'nin, Faysal'la birlikte gittiğini gören Ali deliye döner. Faysal'ın evine gider ve Mavi'ye bunun nedenini sorar. Mavi, Ali'yi kendinden uzaklaştırmak için istediği hayatı kendisine ancak Faysal'ın verebileceğini söyler.

Göreçkiler, konağa geri dönmenin sevincini yaşarken Elmas, planını ince ince işlemekte ve Refika'yı her geçen gün ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır. Mavi, Faysal'ın evinde adeta bir hapis hayatı sürmektedir. Buna devam edemeyeceğine karar verir ve evden ayrılmak ister. Ancak Faysal karşısına dikilir. Mavi için iki seçenek vardır: Ya bu eziyeti çekecektir ya da hayatını cehenneme çeviren Faysal'ı ortadan kaldıracaktır.

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