Aşk ve Mavi dizisi, 62. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Birçok gelişmenin yaşandığı bölümden sonra yeni bölüm fragmanı da izleyicilere sunuldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 63. bölüme ilişkin birçok ipucu yer alıyor. İşte Aşk ve Mavi 63. yeni bölüm fragmanı ve 62. son bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Oyuncu kadrosunda Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal ve Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı Aşk ve Mavi dizisinin ekrana gelen 62. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Aşk ve Mavi 63. yeni bölüm fragmanı;

AŞK VE MAVİ 62. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mavi'nin Faysal'a doğrulttuğu silah boştur. Faysal önlemini almış, Mavi'nin bu hamlesini boşa çıkarmıştır. Zorla da olsa Mavi'yi hastaneye götürür. Testlerden Mavi'nin hamile olduğu sonucu çıkar. Faysal bu bilgiyi Mavi'ye söylemez.

Ali'ye dönmesinden korkmaktadır. Ali, tüm bunlardan habersiz Hasibe'nin de yardımıyla Mavi'yle görüşmeye çalışır. Faysal, Mavi'nin bebeğini düşürmesi için bir yol ararken Elmas'tan yardım ister. Elmas bir yandan Refika'yı ölüme iterken bir yandan da yardım etmeye karar verir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER