Aşk ve Mavi 64. son bölümüyle Atv'de seyircinin karşısına çıktı. Aşk ve Mavi'nin bu bölümünde Ali ve Mavi'nin bebekleri dünyaya geldi. Hasibe ve Safiye ise sosyal medya takipçi artırma yarışına girdi. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Aşk ve Mavi 65. yeni bölüm fragmanı ve 64. son bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Beyninizde bir tümör var!"

AŞK VE MAVİ 64. SON BÖLÜM ÖZETİ

Elmas planlarını adım adım uygulamaktadır. Başta Cemal olmak üzere konak halkının tüm itirazlarına rağmen Fazıl'la evlenip konağın yeni hanımı olmak istemektedir.

Ali ve Mavi doğum telaşıyla koştururken, Hasibe ve Safiye sosyal medyada kim daha fazla takipçi edinecek yarışına girerler.

AŞK VE MAVİ GENEL HİKAYE

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.

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