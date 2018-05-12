Aşk ve Mavi 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk ve Mavi’de Elmas ile Fazıl’ın evlilik bombası konağa düştü. Ali ile Mavi, kızları Çiçek’in heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Bu sırada Ali rahatsızlanınca doktora gitti ve beyninde tümör olduğunu öğrendi. Ali, kızının dayısının katili olarak kendisini bilmesini istemediği için, cinayetin gerçekte kimin işlediğini itiraf etti. İşte Aşk ve Mavi son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı...

AŞK VE MAVİ 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aşk ve Mavi 66. yeni bölümüyle 18 Mayıs Cuma saat 20.00'de ekrana gelecek.

AŞK VE MAVİ 65. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Beyninizde bir tümör var!"

Elmas ve Fazıl'ın evlenecek olması konakta büyük bir deprem yaratır. Cemal ve Safiye, bu evliliği engellemek ve Elmas'ı konaktan göndermek için çare düşünmektedir. Ali, rahatsızlanıp doktora gidince beyninde bir tümör olduğunu öğrenir. Doktor, çok umutlu konuşmaz. Ali yıkılmıştır. Kızı Çiçek'in büyüdüğünde babasını bir katil olarak bilmesini istemez ve cinayeti kendisinin değil, abisi Cemal Göreçki'nin işlediğini anlatmak zorundadır.

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