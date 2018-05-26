Aşk ve Mavi 67. son bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Dizinin bu bölümünde Ali hastalığını herkesten sakladı. Cemal, Ali'nin sakladığı kaydı değiştirdi fakat onu büyük bir sürpriz bekledi. Safiye kaydı ele geçirdi ve Ahmet'i öldüren kişinin Cemal olduğunu öğrendi. Son bölümün ardından dizinin gelecek yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Aşk ve Mavi 68. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞK VE MAVİ 67. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, hastalığını tüm aileden saklamaya devam ederken bir yandan da biyopsi için bir günlüğüne nasıl ortadan kaybolacağının hesaplarını yapmaktadır. Cemal, Ali'nin banka kasasına koyduğu kaydı ele geçirmeyi başarmış, Mavi kaydı izlemeden başka bir kayıtla değiştirmeyi de başarmıştır. Belayı savuşturduğunu düşünen Cemal'i bir sürpriz beklemektedir. Safiye kaydı izlemiş ve Ahmet'i öldüren kişinin Cemal olduğunu öğrenmiş ve bu gerçeği herkese söylemek istemektedir. Cemal için işler iyice zorlaşmıştır. Artık kaderi Safiye'nin iki dudağının arasındadır.

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