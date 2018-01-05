Aşk ve Mavi dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yeni bölümü bekleyen izleyiciler, "Aşk ve Mavi bu akşam var mı?" diye araştırıyor. Peki Aşk ve Mavi yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Mavi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar.
AŞK VE MAVİ NEDEN YOK? AŞK VE MAVİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi'nin bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere yılbaşı nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmedi.
Bu nedenle Aşk ve Mavi izleyicileri de dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. Peki Aşk ve Mavi yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?
Aşk ve Mavi'nin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Merakla beklenen 48. yeni bölüm 12 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek.
AŞK VE MAVİ 47. BÖLÜM
Mavi ve Ali, konaktan ayrılarak kendilerine yeni bir hayat kurmaya karar verirler. Mavi, Hasibe'yi de yanlarına alır. Refika bu duruma çok bozulsa da, Hasibe'nin Mavi ve Ali'nin yanında yaşamasına karşı koyamaz.
Faysal, Pembe'nin de yardımıyla Göreçkiler'i bitirecek planın son aşamasına gelmiştir. Ali, başlarına geleceklerden habersiz, Faysal'a bilgi uçuran kişiyi bulmaya çalışmaktadır.
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