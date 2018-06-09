Aşk ve Mavi 69. bölümüyle Atv'de izleyicisinin karşısına çıktı. Başrollerini Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal ve Cünet Mete gibi ünlü isimlerin paylaştığı Aşk ve Mavi'nin sezon finali bölümünde, Mavi, yaşam mücadelesi veren Ali'ye ulaşabildi mi? İşte Aşk ve Mavi 69. son bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ ÖZETİ

69. bölümüyle takipçilerinin karşısına çıkan ve sezon finali yapan Aşk ve Mavi'nin bu bölümünde olaylar şöyle gelişti:

Mavi, Ali ve Safiye bildikleri gerçeği ne kadar saklamak isteseler de Hasibe sonunda oğlu Ahmet'i öldüren kişinin Cemal olduğunu öğrenir. Bu durum Cemal için son noktadır. Konakta yaşamayacağını anlayan Cemal, Safiye ve Sevda'yı da alarak konağı terk etmek isterken Hasibe'nin onun için planladığı şeyden habersizdir. Ali ve İsmet ameliyata birlikte giderler. İsmet, doktordan Ali'nin ameliyattan çıkamayacağını öğrenince bu gerçeği Mavi'ye söylemeye karar verir. Hasibe'nin Cemal için planladığı şey nedir? Mavi, yaşam mücadelesi veren Ali'ye ulaşabilecek mi? Mavi ve Ali birbirlerini tekrar görebilecekler mi?

AŞK VE MAVİ BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

İsmet, Ali'nin evde olmadığı gece iş gezisine gitmediğini öğrenir. Mavi'yi aldattığını düşünerek, o gece nerede olduğunu araştırmaya başlar. Abisinin beyninde bir tümör olduğunu öğrenince yıkılır. Mavi, abisinin gerçek katilinin Ali değil Cemal olduğunu öğrenince çılgına döner. Karakola gidip Cemal'i ihbar etmek ister. Cemal, Ali'den Mavi'yi durdurması için yardım ister. Mavi'yi durdurmak o kadar da kolay değildir. Ali, bir yandan Mavi'yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da belki bir daha uyanamayacağı bir ameliyata hazırlanmaktadır.

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