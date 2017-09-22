Aşk ve Mavi yeni sezon - Aşk ve Mavi 33. bölümde Mavi bebeğini kaybediyor

İmkansız aşk yaşayan Ali ve Mavi'nin hikayesini konu edinen Aşk ve Mavi 33. bölümü ile yeni sezona merhabe diyecek. Yapımcılığını Ntc Medya'nın üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Aslan'ın yaptığı, senaryosunu Gül Abuz Semerci ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizinin yeni sezon bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aşk ve Mavi'nin yeni sezon ilk bölümünde Mavi, konağın merdivenlerinden düşerek bebeğini düşürüyor. İşte Aşk ve Mavi 33. bölüm fragmanı ve özeti...

AŞK VE MAVİ 33. BÖLÜM: MAVİ BEBEĞİNİ KAYBEDİYOR

33. bölümü ile yeni sezona başlayacak olan Aşk ve Mavi'nin bu bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Teknedeki kazanın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Cemal hâlâ bulunamamıştır. Göreçkiler, Cemal için gıyabi cenaze töreni düzenlemeye karar verirler. Mavi, konağın merdivenlerinden düşünce bebeğini kaybetmiştir. Ali, bir yandan yıkılan Mavi'ye destek olurken bir yandan da abisi Cemal'den gelecek umutlu haberi beklemektedir.

İşte Aşk ve Mavi 33. bölüm fragmanı;

AŞK VE MAVİ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

16 Haziran 2017'de sezon finali yapan Aşk ve Mavi'nin 32. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Ali, öğrendiği şeyler karşısında şaşkınlığa düşer. Ondan gerçeği saklayan Cemal'e karşı çok öfkelidir.



Ali'nin öğrendiği ve bunca yıl gizli saklı kalan her şey gün yüzüne çıkacak mı yoksa Cemal, bir kez daha gerçeği saklamanın bir yolunu bulacak mı?

GENEL HİKAYE

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır.

AŞK VE MAVİ OYUNCU KADROSU



ALİ (EMRAH)

Ürgüp'ün büyük ailelerinden Göreçkilerin ortanca oğlu. Abisinin işlediği cinayeti üstlenip, onun yerine hapis yatacak kadar fedakar, yürekli bir adam... Hapiste mektuplaştığı Mavi'ye aşık olur. Ona olan sevdası öyle büyüktür ki ölüm Mavi'nin elinden gelecek olsa bile razıdır. Celladına aşık olan Ali, bile bile onunla evlenir.

MAVİ (BURCU KIRATLI)

Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.

REFİKA (IŞIL YÜCESOY)

Ali'nin annesi... Güngörmüş, otoriter bir kadın. Konağın ve Göreçki ailesinin asıl lideri... Şu hayatta en önemli şey oğulları... Oğlunun canına kasttettiği için gelini Mavi'yi ebedi düşmanı belleyecek.

FAZIL (KENAN BAL)

Ali'nin babası. Geleneksel bir aile reisi, toprak ağası... Hala topraklarına toprak katma derdinde... Üç oğlundan en çok Ali'yi seviyor. Kendisinden sonra Göreçki ailesinin reisi olmaya layık onu görüyor. Tüm sertliğine rağmen merhametli bir yanı da var.

CEMAL (CÜNEYT METE)

Ali'nin abisi. Dışarıdan iyi bir oğul, iyi bir eş ve baba gibi görünse de kalbi buz gibi. Çıkarları önüne dikilen herkesi harcayabilir; bu vaktiyle onun suçunu üstlenip hapis yatan kardeşi bile olsa...

HASİBE (AYŞEGÜL ÜNSAL)

Mavi'nin annesi... Görgüsüz, para düşkünü, işini bilen, plancı bir kadın. Ne yapıp edip konağa, kızının yanına yerleşme derdinde...

BİRGÜL (BİRGÜL ULUSOY)

Konağın kıdemli hizmetçisi. Becerikli, hamarat bir kadın. Her yerde gözü kulağı var. Konaktakileri ailesi bellediğini söylüyor ama yaşayamadığı gençliğinin kuramadığı yuvasının sorumlusu onlar Birgül'e göre. Ufak hainliklerle çıkarıyor o da hıncını.

SAFİYE (ALAYÇA ÖZTÜRK)

Cemal'in eşi. Kurnaz, politik bir kadın... Kocasına karşı onun kötü yanlarını göremeyecek kadar kör.

İLYAS (OSMAN KARAKOÇ)

Ürgüp'te küçük ölçekli bir toprak sahibinin oğlu. Dürüst, gözüpek bir genç... Onun da Göreçkiler'le görülecek bir hesabı var. Bu arada Mavi'ye aşık olmaktan kendini alıkoyamaz.

İSMET (UĞUR UZUNEL)

Evin küçük oğlu. Ali'yle Cemal'in gölgesinde kalmış, bir işe yaramayan, serseri bir tip. Ali Abi'sine olan duyguları hayranlıkla kıskançlık arasında gidip geliyor. Sevdiği kızın Ali'ye aşık olduğunu öğrenince iyice hırçınlaşacak.