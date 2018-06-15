Asker - Grorud maç önü

Asker ve Grorud, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 18 puanlı Asker 1. sırada bulunuyor, Grorud 16 puana sahip ve 7. sırada. Asker son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Grorud, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 188 kodlu maçı oynayanlar; Asker galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Grorud galibiyet oranı 0.00.

Asker önceki hafta Kjelsas mücadelesinde 4-1 kazandı.

Grorud ise Brumunddal maçında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Asker, 14 gol attı ve 2 gol yedi.

Grorud, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Grorud, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.