Asker - Nybergsund maç önü

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Asker ile Nybergsund, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Asker 12 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Nybergsund 7 puanda ve 11. sırada. Asker, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Nybergsund, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 218 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Asker kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Nybergsund sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Asker son hafta oynanan Kjelsas maçında 4-1 kazandı.

Nybergsund ise Raufoss karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Asker, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Asker, kendi sahasında 8 gol attı, 1 gol yedi.

Nybergsund ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nybergsund, 2 gol atarken 5 gol yedi.