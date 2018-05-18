Asker - Raufoss düellosu

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Asker ile Raufoss, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 9 puanlı Asker 2. sırada bulunuyor, Raufoss 15 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Asker, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Raufoss son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 214. İddaa'da Asker kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Raufoss kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Asker son hafta oynanan Kjelsas maçında 4-1 kazandı.

Raufoss ise Nybergsund maçında 2-3 kazandı.

Asker, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Asker, kendi sahasında 7 gol attı, 1 gol yedi.

Raufoss, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Raufoss, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.