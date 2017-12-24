Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron düzenlemesi artık yasalaşmış oldu. Fakat elbette birçok kesimin aklında halen soru işaretleri var. Örneğin halen askerde olanların, doğum iznine ayrılanların, sözleşmesi askıda olanların veya sağlık raporu aldıkları için görev başında olmayanların taşeron düzenlemesinden yararlanarak kadroya alınması mümkün olabilecek mi? Bu durumda olanlara müjdeyi Bakan Sarıeroğlu verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron düzenlemesi için doğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış, sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanların da kapsama dahil olduğunu belirtti. Şu an askerde olanların haklarının baki olduğunu söyleyen Eroğlu, "İnşallah geldiklerinde, başvurularını yaptıklarında, onlar ya da doğum izninde olanlar devam edecekler" dedi. Eroğlu daha da ilerisini yaptıklarını, şimdi doğum iznine giden ya da askerliğe gidenlerin yerine bakan geçici çalışan kişilerin de kadroya alındığını belirtti. Yani bu durumda olan kişilerin göreve başladıklarında kadroya geçmesi için başvuru yapmaları yeterli olacak.

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