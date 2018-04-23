Antalya'nın Aksu ilçesi Özkarakoyun Caddesi Karadoğan Mahallesi'nde 30 yaşındaki M.S.K yönetimindeki otomobil, 24 yaşındaki Burhan Çiftçi'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

ASKERDEN YENİ GELMİŞ!

AA'nın haberine göre, olay yerine gelen Çiftçi'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazanın görgü tanığı Adem Yalçın, caddede sürekli kaza meydana geldiğini ve yetkililerin bir önlem almasını istediklerini söyledi. Olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Yalçın, Çiftçi'nin askerden yeni geldiğini belirtti.

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